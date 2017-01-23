Директор и главбух пермского машиностроительного завода обвиняются в налоговых преступлениях

Руководство предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере. А их подельник проходит по уголовному делу как пособник в налоговом преступлении и мошенничестве.

Следствием установлено, что директор и главбух в 2012—2014 годы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 19,5 млн рублей.

Руководители предприятия включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах с различными организациями и наличии между ними товарно-денежных отношений, дающих основания для уменьшения размеров соответствующих налогов. При этом третий обвиняемый по данному уголовному делу, ответственный за организацию таких «фирм-однодневок», создавал их и регистрировал их по всей территории Пермского края, через которые впоследствии и обналичивались денежные средства промышленного предприятия.

Кроме того, преступники предоставляли в налоговые органы фиктивные документы, незаконно получили денежные средства в сумме более 4 млн рублей, в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Как сообщили в краевой прокуратуре, на имущество обвиняемых наложен арест, в целях обеспечения иска, заявленного налоговыми органами.