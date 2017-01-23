В Челябинске остановили «МАЗ», заполненный артиллерийскими снарядами
В фуре оказалось полторы тысячи снарядов.
В фуре оказалось полторы тысячи снарядов.
Грузовик, заполненный артиллерийскими снарядами, остановили в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.
Ночью 21 января на Героев Танкограда сотрудники ГИБДД остановили для досмотра автомобиль «МАЗ». Грузовик был набит артиллерийскими снарядами. На место немедленно были вызваны кинолог и взрывотехник. Снаряды оказались пустыми, без взрывателей и взрывчатых веществ. Всего в фуре оказалось полторы тысячи снарядов.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют кому предназначался груз.