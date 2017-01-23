Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Любители кофе живут дольше остальных
Завершились слушания по долгу Украины перед Россией на $3 млрд
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
22«Облик перемен»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
07:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске остановили «МАЗ», заполненный артиллерийскими снарядами

В фуре оказалось полторы тысячи снарядов.

Грузовик, заполненный артиллерийскими снарядами, остановили в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

Ночью 21 января на Героев Танкограда сотрудники ГИБДД остановили для досмотра автомобиль «МАЗ». Грузовик был набит артиллерийскими снарядами. На место немедленно были вызваны кинолог и взрывотехник. Снаряды оказались пустыми, без взрывателей и взрывчатых веществ. Всего в фуре оказалось полторы тысячи снарядов.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют кому предназначался груз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественники Сургута самовольно установили памятник Сталину
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
В ФСБ заявили о провокациях со стороны ВМС Украины в Черном море
В Минэкономразвития раскритиковали антитабачную концепцию
Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии
Число жертв крушения Boeing под Бишкеком возросло до 39 человек
Спорт
Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике Немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь