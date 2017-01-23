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07:40 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае подростка нашли мертвым после семейной ссоры

Он распивал спиртное с односельчанами, после чего около полуночи вернулся домой, где мать стала ругать его за плохое поведение.

В Красноярском крае выясняют обстоятельства гибели подростка — по версии следователей, 16-летний парень мог свести счеты с жизнью после ссоры с матерью. Как рассказали в ГСУ СК по краю, инцидент произошел в поселке Бирилюсского района.

Тело парня его родительница нашла вечером 22 января в сарае на территории частного дома. Как оказалось, накануне между матерю и сыном произошел конфликт.

«21 января в вечернее время он распивал спиртное с односельчанами, после чего около полуночи вернулся домой, где мать стала ругать его за плохое поведение. После этого юноша ушел из дома, гулял в поселке со своими друзьями, а около 16 часов 22 января мать обнаружила в сарае тело сына с признаками суицида. По словам матери, до самоубийства ее сына никто не доводил, врагов у него не было», — рассказали в управлении.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза тела.

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