Холодильник вместе с продуктами украли у пенсионерки

Двое молодых людей забрались в дом к 61-летней пенсионерке и вытащили холодильник вместе с продуктами. Инцидент произошел в поселке Линево на улице Листвянской.

Обнаружив пропажу, пострадавшая немедленно обратилась в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа. Вскоре удалось установить подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители в возрасте 17 и 19 лет. Старший ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

— Нанесенный ими ущерб составил 10 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Похожий случай произошел в Каргате летом 2016 года. Неизвестный сорвал запор с двери и проник в частный дом. Злоумышленник вынес два газовых баллона, две конфорки от плиты, морозильную камеру и печное литье. Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 63-летнюю жительницу Каргата, ранее судимую за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.