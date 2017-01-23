В Челябинске сгорел цех «Краснодеревщика»

Возгорание произошло ранним утро 21 января на улице Механическая, 40, где располагается ЗАО «Краснодеревщик». Загорелся цех для хранения древесины. Огонь мог перекинуться на другие строения. В ликвидации огня были задействованы 78 человек и 20 единиц техники.

«Пожар очень сложный по масштабам, большая площадь. Много горючих материалов. Работать нам на этом объекте придется долго. На полную ликвидацию с проливкой и разбором сгоревших завалов, чтобы не возникло повторного возгорания, потребуется несколько часов. Но горожанам не стоит беспокоиться, угрозы отравления воздуха опасными веществами нет», — комментировал ранее ситуацию начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области полковник внутренней службы Михаил Теплых.

Угрозы городу удалось избежать.