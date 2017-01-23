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09:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

КамАЗ врезался в остановку после столкновения с иномаркой в Ростове

В результате ДТП пострадал один человек.

КамАЗ врезался в остановку после столкновения с иномаркой в донской столице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 22 января на улице Добровольского столкнулись КамАЗ и «Фольксваген Тигуан».

По предварительным водитель иномарки при развороте не предоставил преимущество в движении грузовику.

После столкновения КамАЗ въехал в остановочный комплекс, а «Фольксваген» отбросило на автомобиля «Митсубиси Галант».

В результате ДТП водитель грузовика с травмами доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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