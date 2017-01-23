КамАЗ врезался в остановку после столкновения с иномаркой в Ростове
В результате ДТП пострадал один человек.
В результате ДТП пострадал один человек.
КамАЗ врезался в остановку после столкновения с иномаркой в донской столице.
Как сообщает
По предварительным водитель иномарки при развороте не предоставил преимущество в движении грузовику.
После столкновения КамАЗ въехал в остановочный комплекс, а «Фольксваген» отбросило на автомобиля «Митсубиси Галант».
В результате ДТП водитель грузовика с травмами доставлен в больницу.
По факту аварии проводится проверка.