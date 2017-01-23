Mercedes врезался в фуру на Суздальском и загорелся

Ночная авария с пожаром произошла на севере Петербурга. Водитель Mercedes не смог справиться с управлением, не учтя погодные условия. В результате машину занесло в припаркованную фуру.

ДТП произошло между улицей Демьяна Бедного и Светлановской площадью, уточняют участники сообщества «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». После удара о грузовик «Мерседес» загорелся. Потушить ее помогли очевидцы.

Добавим, что, по предварительной информации, у водителя иномарки нет серьезных травм.