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11:42 (мск), источник: Водитель Петербурга

Mercedes врезался в фуру на Суздальском и загорелся

По предварительной информации, у водителя иномарки нет серьезных травм.

Ночная авария с пожаром произошла на севере Петербурга. Водитель Mercedes не смог справиться с управлением, не учтя погодные условия. В результате машину занесло в припаркованную фуру.

ДТП произошло между улицей Демьяна Бедного и Светлановской площадью, уточняют участники сообщества «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». После удара о грузовик «Мерседес» загорелся. Потушить ее помогли очевидцы.

Добавим, что, по предварительной информации, у водителя иномарки нет серьезных травм.

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