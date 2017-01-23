В Новосибирске возле торгового города «Левобережный» пропал 78-летний пенсионер
Пожилой мужчина пропал рядом с торговым городом «Левобережный», волонтеры заметили, что он может нуждаться в медицинской помощи, сообщает
Пожилой мужчина пропал рядом с торговым городом «Левобережный», волонтеры заметили, что он может нуждаться в медицинской помощи, сообщает
В Новосибирске возле торгового города «Левобережный» пропал 78-летний пенсионер, сообщает
78-летний Саввелий Белоногов пропал 21 января в районе торгового города «Левобережный». Как заметили волонтеры, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 170−175см, телосложение нормальное, волосы седые, коротко стриженые, глаза
Был одет: коричневая