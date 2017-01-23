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08:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске возле торгового города «Левобережный» пропал 78-летний пенсионер

Пожилой мужчина пропал рядом с торговым городом «Левобережный», волонтеры заметили, что он может нуждаться в медицинской помощи, сообщает пресс-служба новосибирского поискового отряда «Маяк».

В Новосибирске возле торгового города «Левобережный» пропал 78-летний пенсионер, сообщает пресс-служба новосибирского поискового отряда «Маяк».

78-летний Саввелий Белоногов пропал 21 января в районе торгового города «Левобережный». Как заметили волонтеры, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 170−175см, телосложение нормальное, волосы седые, коротко стриженые, глаза ярко-голубые. .

Был одет: коричневая шапка-формовка из меха норки, темно-коричневый пуховик, синие джинсы, чёрные кожаные ботинки.

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