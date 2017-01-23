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10:06 (мск), источник: Sputnik.by

Покушение на депутата Геращенко сравнили с убийством Шеремета

Правоохранители Украины намерены проверить взаимосвязь между убийством Шеремета и покушением на Геращенко.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Планирование и организация покушения на народного депутата Украина Антона Геращенко идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

«По сути, все это — и планирование, и совершение покушения на убийство — идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета. Есть детали, которые могут свидетельствовать об идентичности подхода к совершению преступления», — заявил он.

По словам Шкиряка, правоохранители будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.

По его мнению, мотивом покушения на Геращенко могла стать его антироссийская деятельность и деятельность сайта «Миротворец». «Главный мотив, по нашему глубокому убеждению, — это открытая публичная антироссийская деятельность и, безусловно, деятельность сайта «Миротворец», — цитирует РИА Новости Украина слова Шкиряка.

Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.

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