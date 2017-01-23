В Японии лев напал на людей во время подготовки к съемкам

Инцидент произошел в городе Нарита, расположенном недалеко от Токио.

В службу спасения поступил вызов о том, что 10-летний хищник при подготовке к проведению съемок атаковал чистивших его клетку смотрителей, при этом серьезно ранив 50-летнюю женщину и 20-летнего молодого человека.

В уборке принимала участие еще одна сотрудница, она не пострадала. Сам лев сидел на цепи, поэтому он не сбежал из клетки. Что стало причиной проявления им агрессии, не сообщается.

В Приморье очевидцы сняли на видео амурского тигра, вышедшего к людям

Shonan Animal Production разводит и содержит зверей для поведения фото- и телесъемок. Кроме львов, там есть леопард, лошади, верблюд, зебра, кенгуру, обезьяны, собаки и кошки.

17 декабря 2016 года в городе Боготол Красноярского края во время представления в цирке-шапито «Аврора» леопард отказался подчиняться дрессировщику и напал на зрителей.

Он сорвался с поводка и прыгнул в зал, сотрудники цирка с трудом оттащили животное. В итоге была госпитализирована одна женщина, по словам очевидцев, травмы получили трое сотрудников цирка.