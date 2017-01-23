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08:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Японии лев напал на людей во время подготовки к съемкам

Лев напал на сотрудников питомника-студии японской компании Shonan Animal Production, серьезно ранив двух человек. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел в городе Нарита, расположенном недалеко от Токио.

В службу спасения поступил вызов о том, что 10-летний хищник при подготовке к проведению съемок атаковал чистивших его клетку смотрителей, при этом серьезно ранив 50-летнюю женщину и 20-летнего молодого человека.

Они получили серьезные травмы головы и ног.

В уборке принимала участие еще одна сотрудница, она не пострадала. Сам лев сидел на цепи, поэтому он не сбежал из клетки. Что стало причиной проявления им агрессии, не сообщается.

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Shonan Animal Production разводит и содержит зверей для поведения фото- и телесъемок. Кроме львов, там есть леопард, лошади, верблюд, зебра, кенгуру, обезьяны, собаки и кошки.

17 декабря 2016 года в городе Боготол Красноярского края во время представления в цирке-шапито «Аврора» леопард отказался подчиняться дрессировщику и напал на зрителей.

Он сорвался с поводка и прыгнул в зал, сотрудники цирка с трудом оттащили животное. В итоге была госпитализирована одна женщина, по словам очевидцев, травмы получили трое сотрудников цирка.

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