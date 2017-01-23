Дрифтер на «Жигулях» врезался в «Лексус» в центре Хабаровска

В воскресенье вечером площади Ленина водитель «Жигулей» не справился с управлением и врезался в «Лексус», сообщает портал «Губерния». Авария произошла на повороте.

Судя по наклейке на отечественном автомобиле, его владелец — любитель дрифта. Тем не менее, 31-летний виновник ДТП утверждал, что пустить машину в управляемый занос не пытался. По словам молодого человека, он двигался с разрешенной скоростью, а столкновение произошло из-за гололеда.

Владелец «Лексуса», услышав версию оппонента, пришел в ярость. Мужчина заявил, что водитель «Жигулей» ехал слишком быстро и дрифтовал на повороте.

Шоферу внедорожника расходы на восстановление машины оплатит страховая компания виновника столкновения. Молодому человеку ремонтировать «Жигули» придется за свой счет. Отечественную машину он приобрел пять лет назад за 80 тысяч рублей.