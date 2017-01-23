На улице Ладо Кецховели в Красноярске произошел порыв трубы
Работы по ремонту коммуникаций ведутся с 8:00.
Работы по ремонту коммуникаций ведутся с 8:00.
В районе дома № 29 по ул. Ладо Кецховели в Красноярске произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Информацию подтвердили в единой
Инцидент произошел ночью 23 января. Водой затопило автомобильный проезд и часть территории детского сада № 10. Частный сектор и несколько многоквартирных домов по ул. Пушкина, Советской, Ладо Кецховели, Ленина остались без холодной воды.
Работы по ремонту коммуникаций ведутся с 8:00. Ожидаемое время восстановления — 16 часов 23 января.