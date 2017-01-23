Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
"Шиповник" и "Дрель": СМИ назвали лучшие оружейные новинки РФ
«США унижены своим же президентом»: политика Обамы
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
10«Бегущий огонь»
22«Облик перемен»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
10:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На улице Ладо Кецховели в Красноярске произошел порыв трубы

Работы по ремонту коммуникаций ведутся с 8:00.

В районе дома № 29 по ул. Ладо Кецховели в Красноярске произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Информацию подтвердили в единой дежурно-диспетчерской службе.

Инцидент произошел ночью 23 января. Водой затопило автомобильный проезд и часть территории детского сада № 10. Частный сектор и несколько многоквартирных домов по ул. Пушкина, Советской, Ладо Кецховели, Ленина остались без холодной воды.

Работы по ремонту коммуникаций ведутся с 8:00. Ожидаемое время восстановления — 16 часов 23 января.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярском крае парень убил мать и брата, работавших врачами
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за сына Трампа после нападок на него
Спорт
Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике Немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь