Крупного наркодилера задержали в центре Хабаровска

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю задержали подозреваемого, у которого изъято свыше 120 граммов синтетических наркотиков. Молодого человека задержали в момент закладки партии синтетических наркотиков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 26-летний хабаровчанин был задержан стражами правопорядка с поличным при непосредственном осуществлении двух закладок наркотика рядом с одним из административных зданий в центральном округе Хабаровска. Общий вес партии составил более двух граммов.

Установлено, что злоумышленник приобретал наркотические средства на различных сайтах в Интернете и в целях конспирации распространял их бесконтакным способом.

При обыске по месту жительства фигуранта было обнаружено более 120 граммов синтетических наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.