Крупного наркодилера задержали в центре Хабаровска
26-летний горожанин был задержан при осуществлении закладок.
26-летний горожанин был задержан при осуществлении закладок.
Хабаровск, 23 января, AmurMedia.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю задержали подозреваемого, у которого изъято свыше 120 граммов синтетических наркотиков. Молодого человека задержали в момент закладки партии синтетических наркотиков, сообщили ИА AmurMedia в
В ходе проведения
Установлено, что злоумышленник приобретал наркотические средства на различных сайтах в Интернете и в целях конспирации распространял их бесконтакным способом.
При обыске по месту жительства фигуранта было обнаружено более 120 граммов синтетических наркотических средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.