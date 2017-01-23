Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Любители кофе живут дольше остальных
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
10«Бегущий огонь»
22«Облик перемен»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
09:58 (мск), источник: Volga News

В Самаре экстренно эвакуировали жильцов треснувшего дома на ул. Степана Разина

Сегодня в городе пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет решаться судьба дома.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 22 января, в Самаре экстренно эвакуировали жильцов треснувшего дома № 87 на ул. Степана Разина, сообщает samru.ru.

Около 23:00 обитатели дома услышали, что их стены затрещали. Сначала послышались щелчки, а затем появились трещины в одной из квартир на втором этаже. Жильцы сообщили о случившемся в экстренные службы. 16 человек были вынуждены покинуть свои квартиры. Их разместили в одной из ближайших поликлиник, но затем они ушли ночевать к родным и знакомым.

Дом, о котором идет речь, постройки середины 30-х годов прошлого века, в нем два этажа. Трещины распространились внутри комнат, предположительно, без выхода на стены.

Сегодня в городе пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет решаться судьба дома.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд закрыл рассмотрение дела Екатерины Пузиковой от СМИ
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за сына Трампа после нападок на него
Спорт
Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике Немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь