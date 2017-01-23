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10:00 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске разыскивают водителя «ГАЗели», покинувшего место ДТП

«ГАЗель» врезалась в автомобиль, стоящий перед светофором.

Водитель «ГАЗели» спровоцировал массовое столкновение автомобилей и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

ДТП с участием «ГАЗели» и двух легковых автомобилей произошло вечером 22 января на пересечении улиц Мате Залке и проспекта Комсомольский. Столкновение попало на камеру уличного наблюдения. На видео можно наблюдать, как три иномарки выстроились перед светофором в ожидании зелёного света. В последнюю из них на небольшой скорости врезалась «ГАЗель». Белая машина, стоявшая первой, успела отъехать, а две другие пострадали от удара. Однако виновник происшествия вырулил на правый ряд и уехал с места ДТП, несмотря на то, что водители пострадавших автомобилей пытались его задержать.

По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Сотрудники ведут розыск водителя, покинувшего места происшествия. Ему грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или административный арест. Всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят позвонить по тел. 226−83−77 или 127.

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