В Красноярске разыскивают водителя «ГАЗели», покинувшего место ДТП

Водитель «ГАЗели» спровоцировал массовое столкновение автомобилей и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

ДТП с участием «ГАЗели» и двух легковых автомобилей произошло вечером 22 января на пересечении улиц Мате Залке и проспекта Комсомольский. Столкновение попало на камеру уличного наблюдения. На видео можно наблюдать, как три иномарки выстроились перед светофором в ожидании зелёного света. В последнюю из них на небольшой скорости врезалась «ГАЗель». Белая машина, стоявшая первой, успела отъехать, а две другие пострадали от удара. Однако виновник происшествия вырулил на правый ряд и уехал с места ДТП, несмотря на то, что водители пострадавших автомобилей пытались его задержать.