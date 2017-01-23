СК РФ возбудил дело против пяти россиян, причастных к деятельности «Правого сектора»

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении пятерых граждан РФ, причастных к деятельности запрещенной России экстремистской организации «Правый сектор». Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, «в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (“Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней”)».

По данным СК, «в разное время они покинули РФ и направились на Украину, где вступили в ряды «Правого сектора». Чудинов и Хамраев в составе одного из боевых подразделений добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения провозглашенных ДНР и ЛНР. Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами «Правого сектора» и участвовали в митингах, шествиях и других мероприятиях этой организации. В интернете они вели пропаганду идеологии «Правого сектора».