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09:53 (мск), источник: БЕЛТА

В Солигорском районе пьяный сельчанин поджег жену

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе 70-летний мужчина подозревается в покушении на убийство жены, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

«Инцидент произошел в деревне Мелковичи. 70-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ссоре облил бензином и поджег жену. От возгорания оба супруга получили ожоги различной степени тяжести и помещены в больницу», — отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 139 (покушение на убийство) УК РБ.

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