В Солигорском районе пьяный сельчанин поджег жену
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе 70-летний мужчина подозревается в покушении на убийство жены, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе 70-летний мужчина подозревается в покушении на убийство жены, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
«Инцидент произошел в деревне Мелковичи. 70-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ссоре облил бензином и поджег жену. От возгорания оба супруга получили ожоги различной степени тяжести и помещены в больницу», — отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 139 (покушение на убийство) УК РБ.