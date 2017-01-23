Червивую говяжью печень купила иркутянка. Что ещё находят покупатели в продуктах?

— Я стараюсь более тщательнее подходить к выбору продуктов, — говорит жительница Иркутска Елена Захлиенко.

Особенно если это мясо. Осторожной и придирчивой в выборе пищи иркутянка Елена Захлиенко была не всегда. Всё изменила недавно купленная на Центральном рынке города говяжья сырая печень.

— Приехала домой, помыла всё и во время приготовления, жарки, я обнаружила, что на поверхности кусков печени появляются черви. Бело-жёлтого цвета. Я их сфотографировала, они были 1,5 сантиметра, — говорит жительница Иркутска Елена Захлиенко.

На куске печени не было ни одного чистого места, по нему ползали десятки червей. Мысль о том, что семья едва не съела их на обед, приводит Елену в ужас. Покупку девушка отнесла обратно. Там иркутянке пояснили — допустить такое мясо к продаже они не могли, но деньги вернули.

— На основании поступивших жалоб сотрудники управления Роспотребнадзора проводят внеплановые проверки. С выходом на торговый объект, — говорит пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова.

Нам в редакцию постоянно присылают фотографии некачественных продуктов или с опасными в них добавками. К примеру, хлеб с гвоздём внутри, геркулесовая каша с щепками или слойка с плесенью.

Иркутская лаборатория Россельхознадзора. Сюда ежедневно для исследований направляют различные продукты. Вот и сейчас эксперты изучают роллы, купленные в одном из магазинов.

— Если, например, сальмонелла, то идёт среда малинового цвета, идут чёрные колонии. В данный момент у нас всё нормально.

В последнее время иркутяне стали чаще приносить на проверку полуфабрикаты, рыбу и молочную продукцию. Хоть работы у специалистов много — радует одно: сомнительных и некачественных продуктов стало меньше.

— Если раньше вызывала опасение ситуация с мясными полуфабрикатами, потому что очень часто не соответствовали полуфабрикаты показателям безопасности, если брать ситуацию за 2016 год, то ситуация улучшилась, — говорит заведующая проб ФБУ межобластной ветеринарной лаборатории Анна Мищенко.

За год эксперты только этой лаборатории провели более 10 000 исследований. Особое внимание уделили молочной продукции. Так как в некоторых образцах вместо настоящего продукта был обнаружен заменитель. Способов отличить качественный продукт от испорченного много, основным по-прежнему считается внимательное изучение срока годности.

— Вам попадались некачественные продукты?

— Курица, например. Берёшь, а они уже подпорченные и с запахом. Упакованное же, не знаешь.

— Ну, обычная колбаса там бывает в магазине, просроченные консервы.