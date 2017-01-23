Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Наркодельцы избили супружескую пару и закопали в яме
Пешеходы утопили водителя, который спас им жизнь
На Трампа подадут в суд: президент нарушил Конституцию США - СМИ
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14События недели в фотографиях
20Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
11:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Червивую говяжью печень купила иркутянка. Что ещё находят покупатели в продуктах?

Иркутянка купила червивую говяжью печень на одном из рынков города. По данным сотрудников Роспотребнадзора, к ним постоянно поступают заявления о подобных «покупках». Из последнего — хлеб с гвоздём и овсянка со стружкой. Что ещё приносят в ветлабораторию?

Источник: Вести Иркутск

— Я стараюсь более тщательнее подходить к выбору продуктов, — говорит жительница Иркутска Елена Захлиенко.

Особенно если это мясо. Осторожной и придирчивой в выборе пищи иркутянка Елена Захлиенко была не всегда. Всё изменила недавно купленная на Центральном рынке города говяжья сырая печень.

— Приехала домой, помыла всё и во время приготовления, жарки, я обнаружила, что на поверхности кусков печени появляются черви. Бело-жёлтого цвета. Я их сфотографировала, они были 1,5 сантиметра, — говорит жительница Иркутска Елена Захлиенко.

На куске печени не было ни одного чистого места, по нему ползали десятки червей. Мысль о том, что семья едва не съела их на обед, приводит Елену в ужас. Покупку девушка отнесла обратно. Там иркутянке пояснили — допустить такое мясо к продаже они не могли, но деньги вернули.

— На основании поступивших жалоб сотрудники управления Роспотребнадзора проводят внеплановые проверки. С выходом на торговый объект, — говорит пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова.

Нам в редакцию постоянно присылают фотографии некачественных продуктов или с опасными в них добавками. К примеру, хлеб с гвоздём внутри, геркулесовая каша с щепками или слойка с плесенью.

Иркутская лаборатория Россельхознадзора. Сюда ежедневно для исследований направляют различные продукты. Вот и сейчас эксперты изучают роллы, купленные в одном из магазинов.

— Если, например, сальмонелла, то идёт среда малинового цвета, идут чёрные колонии. В данный момент у нас всё нормально.

В последнее время иркутяне стали чаще приносить на проверку полуфабрикаты, рыбу и молочную продукцию. Хоть работы у специалистов много — радует одно: сомнительных и некачественных продуктов стало меньше.

— Если раньше вызывала опасение ситуация с мясными полуфабрикатами, потому что очень часто не соответствовали полуфабрикаты показателям безопасности, если брать ситуацию за 2016 год, то ситуация улучшилась, — говорит заведующая проб ФБУ межобластной ветеринарной лаборатории Анна Мищенко.

За год эксперты только этой лаборатории провели более 10 000 исследований. Особое внимание уделили молочной продукции. Так как в некоторых образцах вместо настоящего продукта был обнаружен заменитель. Способов отличить качественный продукт от испорченного много, основным по-прежнему считается внимательное изучение срока годности.

— Вам попадались некачественные продукты?
— Курица, например. Берёшь, а они уже подпорченные и с запахом. Упакованное же, не знаешь.

— Ну, обычная колбаса там бывает в магазине, просроченные консервы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу. Видео
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь