В столкновении трех легковушек во Владивостоке пострадали два человека

Во Владивостоке столкновение трех легковых автомобилей — Toyota Premio, Suzuki Solio и Toyota Auris — привело к травмированию двух человек, которые были пассажирами Solio. Так, 48-летняя женщина получила сотрясение и направлена на амбулаторное лечение, а 25-летний молодой человек был госпитализирован в Тысячекоечную больницу с ушибом головного мозга легкой степени.

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье в районе дома № 6 по улице Шепеткова около 00:50. Установлено, что направлявшийся со Спиридонова на Луговую 30-летний водитель автомобиля Toyota Premio не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся сначала с Suzuki Solio, а затем — с Toyota Auris.