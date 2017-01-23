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09:56 (мск), источник: VLADNEWS

В столкновении трех легковушек во Владивостоке пострадали два человека

Молодой человек госпитализирован.

Во Владивостоке столкновение трех легковых автомобилей — Toyota Premio, Suzuki Solio и Toyota Auris — привело к травмированию двух человек, которые были пассажирами Solio. Так, 48-летняя женщина получила сотрясение и направлена на амбулаторное лечение, а 25-летний молодой человек был госпитализирован в Тысячекоечную больницу с ушибом головного мозга легкой степени.

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье в районе дома № 6 по улице Шепеткова около 00:50. Установлено, что направлявшийся со Спиридонова на Луговую 30-летний водитель автомобиля Toyota Premio не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся сначала с Suzuki Solio, а затем — с Toyota Auris.

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