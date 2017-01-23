Уралец убил друга за отсутствие денег на выпивку и обменял его вещи на пиво

По версии следствия, вечером 16 января мужчина вместе со своим 60-летним знакомым распивал спиртное в общежитии по улице Фрунзе в Нижней Салде. Когда горячительные напитки у друзей закончились, те отправились в магазин, однако в торговом павильоне оказалось, что у старшего товарища не оказалось денег на покупку алкоголя.

«Вернувшись в общежитие, обвиняемый стал высказывать претензии своему знакомому по поводу их безрезультатного визита в магазин. На этой почве между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов кулаками по голове и телу. Удары были настолько сильными, что у потерпевшего оказались сломанными ребра и челюсть. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия через некоторое время», — сообщили УралПолит.Ru в СУ СКР по Свердловской области.

После драки злоумышленник похитил у него из комнаты бензиновый генератор, который впоследствии обменял на пиво. «То, что травмы окажутся для пожилого человека смертельными, он не ожидал», — отметили в областном главке. В настоящее время обвиняемый в причинении смерти по неосторожности заключен под стражу. Решается вопрос о даче правовой оценки факту хищения генератора у потерпевшего.