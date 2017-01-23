В Кировграде конфликт между компанией молодежи и старшим помощником прокурора закончился стрельбой
В Кировграде конфликт между компанией молодых людей и старшим помощником прокурора города закончился стрельбой.
В Кировграде конфликт между компанией молодых людей и старшим помощником прокурора города закончился стрельбой.
Как сообщили Накануне.RU в
В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.
Как уточнили в ведомстве, в ходе нее будет дана оценка законности действиям сотрудника прокуратуры, а также обоснованности применения им травматического оружия.
«По указанию прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова материалы направлены в следственное управление СК России по Свердловской области для проведения процессуальной проверки. Ход проверки находится на личном контроле руководства прокуратуры области», — подчеркнули в ведомстве.