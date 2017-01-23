В Кировграде конфликт между компанией молодежи и старшим помощником прокурора закончился стрельбой

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительным данным, вечером 20 января старший помощник прокурора Юрий Латыпов, вышел из квартиры в подъезд на шум. На лестнице между ним и компанией молодых людей, среди которых была 17-летняя девушка, произошел конфликт. Сотрудник прокуратуры, получив телесные повреждения, применил зарегистрированное травматическое оружие, которое находилось у него с собой.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

Как уточнили в ведомстве, в ходе нее будет дана оценка законности действиям сотрудника прокуратуры, а также обоснованности применения им травматического оружия.

«По указанию прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова материалы направлены в следственное управление СК России по Свердловской области для проведения процессуальной проверки. Ход проверки находится на личном контроле руководства прокуратуры области», — подчеркнули в ведомстве.