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10:12 (мск), источник: VN.RU

Догхантеры заживо распяли пса на заборе в Новосибирске

В Первомайском районе на улице Тухачевского местный житель снял с забора еще живую собаку. Неизвестные прибили передние лапы пса гвоздями.

На горячую линию общественного движения «Права животных» в Новосибирске поступил звонок. Абонент сообщил, что срочно нужна помощь собаке, которую распяли на заборе. Как сообщила VN.ru представитель ОД «Права животных» Анна Массольд, пес два дня бродил по улице Тухачевского в Первомайке и истекал кровью. «Как выяснилось позже, помог псу дедушка, он снял животное с забора и положил на снег. Это все, что он мог сделать на тот момент», — говорит Анна.

Общественники прибыли на улицу Тухачевского, но собаки и след простыл. «Были опрошены продавщицы соседних магазинов. Никто ничего не видел и не знает, — продолжает Анна Массольд. — И только каким-то чудом между заброшенными машинами были увидены капли крови на снегу. Затем из-под снежного навеса у забора выглянула морда».

Пса, как выяснилось позже, зовут Арчи. Он с малых лет жил на улице Тухачевского и, скорее всего, у него никогда не было своего дома и хозяина. Пес оказался невероятно понимающим и без малейшей капли агрессии. Сейчас Арчи проходит реабилитацию на базе ОД «Права животных». Отдыхает и отъедается. «На лапах круглые дырки-свищи. Кости, к счастью, не повреждены, но из-за глубоких ран и гематом они пока тяжело восстанавливаются», — добавила представитель ОД «Права животных».

Арчи — не первая жертва новосибирских догхантеров за последние дни. Недавно из Черепаново в Новосибирск доставили небольшую дворнягу по кличке Бусинка, которая с пулей в голове ощенилась и заботилась о малышах. Раненая собака поразила опытных врачей материнским инстинктом. Бусинку душили и даже закопали заживо, но она выбралась, продолжала заботиться о щенках и каждый день добывала им пропитание.

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