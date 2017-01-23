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10:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми напали на съемочную группу местного телеканала

Физическую силу в отношении журналистов применил один из героев сюжета.

Нападение на съемочную группу телекомпании «Рифей» было совершено в конце прошлой недели. Как сообщает телеканал, инцидент произошёл во время съемок сюжета о приостановлении работы обувного магазина. Корреспонденты телеканала вместе с судебными приставами отправились в магазин, где была произведена незаконная реконструкция. Сотрудники УФССП прибыли в магазин, чтобы закрыть его на три месяца по решению суда.

На торговый объект пожаловались жители дома, где он расположен. В ходе проверки версия о том, что реконструкция незаконная, подтвердилась. Теперь предприниматель обязан вернуть помещению первоначальный вид.

Когда журналисты прибыли в магазин, мужчина, представившийся прорабом, напал на них. В ответ на просьбу корреспондента прояснить ситуацию, мужчина впал в ярость. В итоге он повредил палец оператора и его камеру. Сейчас сотрудники телеканала решают вопрос о подаче заявления в МВД.

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