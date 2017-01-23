Молодого человека с партией наркотиков поймали в Челябинске

Полицейские в Челябинске задержали молодого человека, у которого обнаружили 38 пакетиков с синтетическими наркотиками, сообщают в пресс-службе городского УМВД.

24-летнего жителя Ленинского района остановили днём 21 января на улице Мартеновской. При себе у челябинца было более 25 граммов запрещённого вещества, подготовленного к продаже. Парня поместили в изолятор временного содержания, за хранение и сбыт наркотиков ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Уточняется, что молодой человек ранее судим не был и в настоящее время нигде не работает.

Напомним, на днях полицейские задержали жительницу Копейска, которая в своём автомобиле перевозила почти 100 граммов героина.