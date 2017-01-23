Стали известны подробности убийства девушки в Новокубанске

По версии следствия, днем 20 января 26-летний мужчина у себя в квартире поссорился со знакомой. Во время конфликта он выстрелил в нее из автомата. От ранения 20-летняя девушка погибла на месте. Во время осмотра квартиры у мужчины нашли три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, после убийства девушки злоумышленник скрылся. Его объявили в розыск, спустя два дня мужчина сам пришел в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.