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10:00 (мск), источник: Tengrinews

В Актобе при загадочных обстоятельствах пропал подполковник в отставке

Бывший военный врач пропал 20 января вечером.

Источник: Tengrinews

В Актобе при загадочных обстоятельствах пропал подполковник в отставке. В областном центре родственники разыскивают 42-летнего мужчину, ушедшего из дома 20 января, и до сих пор не вернувшегося домой, передает корреспондент Tengrinews.kz. О розыске пропавшего без вести близкие Байжомарта Жиеналина сообщили в социальных сетях.

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«Брат ушел из дома в 17.00, еще 20 января. У него трое детей, им он и сказал, что ненадолго выйдет из дома и скоро вернется. И вот исчез! Поздним вечером 20-го мы сами стали искать его, обратились с заявлением в полицию, они оперативно начали поиски. Байжомарт — подполковник в отставке, прослужил военным врачом. По состоянию здоровья покинул вооруженные силы. У него есть заболевание, он периодически может терять сознание, поэтому мы очень беспокоимся за него. Его могли взять под руку, куда-то увести. Все документы, телефон он оставил дома. До этого момента никогда надолго не отлучался, был примерным семьянином. Мы с родственниками организовали поиски, проверяем те места, где он бывал в последнее время — никто про него ничего не слышал», — рассказал нашему корреспонденту брат пропавшего мужчины.

В ДВД Актюбинской области подтвердили, что занимаются поисками пропавшего мужчины. Все, кто располагает информацией о местонахождении Байжомарта Жиеналина, могут обращаться по телефону 87013672919.

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