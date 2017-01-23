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10:23 (мск), источник: dostup1.ru

Один умер, другой в коме: приятели из Карабаша переборщили с наркотиками

Двух мужчин нашли в одном из гаражей.

Двое приятелей обнаружены в бессознательном состоянии в одном из гаражей в Карабаше (Челябинская область) — один умер, другой впал в кому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 января, ночью из гаражного бокса в реанимацию угодил житель Карабаша. Его друг, найденный в том же помещении, скончался. Следователи обнаружили на месте пакет со шприцами и неустановленный порошок. Вещество передано на экспертизу.

«По одной из версий, мужчины вместе употребляли наркотики, но не рассчитали дозу. По факту произошедшего начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося», — рассказал руководитель СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Павел Козорез.

Известно, что мать погибшего ничего не знала о пристрастии сына. На учете у нарколога он не состоял.

Напомним, недавно два трупа были обнаружены в одной из квартир челябинского микрорайона Парковый. По предварительным данным, пара скончалась от передозировки. Тела нашел 6-летний сын погибшей.

Ольга Плеханова.

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