23 человека пострадали в ДТП на крымских автодорогах
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). На автодорогах полуострова в субботу произошло девять аварий, в которых пострадали 23 человека, в том числе 6-летний ребенок.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). На автодорогах полуострова в субботу произошло девять аварий, в которых пострадали 23 человека, в том числе 6-летний ребенок.
Об этом сообщили в
Авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла в крымской столице. Водитель автомобиля ВАЗ 211440, двигаясь со стороны улицы Ракетная в сторону поселка Грэс, выехал на тротуар и на остановке общественного транспорта допустил наезд на 6-летнего пешехода. После этого автомобиль перевернулся. В аварии ребенок получил сочетанную травму. Водитель автомобиля получил травму головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы слева, ушиб нижних конечностей. У пассажира ВАЗа врачи диагностировали закрытую
На этом же участке дороги через 15 минут после предыдущий аварии водитель ВАЗ 2105 не справился с управлением и врезался в стойку рекламной конструкции. Пострадали водитель и пассажир отечественного авто.
ДТП в Симферополе, в результате которого водитель ВАЗ 2105 не справился с управлением и врезался в стойку рекламной конструкции.
Кроме того, на полуострове произошли несколько массовых аварий. Так, в Симферопольском районе на трассе
В Нижнегорском районе при осуществлении обгона автомобиль Renault Logan выехал за пределы дороги и перевернулся, в результате пострадали три человека.
В Бахчисарайском районе на автодороге Танковое — Оборонное автомобиль УАЗ Патриот также вылетел в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали три человека.
ДТП в Симферопольском районе на трассе
В Евпатории при столкновении двух легковых автомобилей Subaru Forester и ВАЗ 21099 также травмированы три человека.
Тройное ДТП произошло в субботу и на трассе
Также ГИБДД сообщает о двух ДТП, в каждом из которых пострадал один человек.