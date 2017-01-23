23 человека пострадали в ДТП на крымских автодорогах

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

Авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла в крымской столице. Водитель автомобиля ВАЗ 211440, двигаясь со стороны улицы Ракетная в сторону поселка Грэс, выехал на тротуар и на остановке общественного транспорта допустил наезд на 6-летнего пешехода. После этого автомобиль перевернулся. В аварии ребенок получил сочетанную травму. Водитель автомобиля получил травму головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы слева, ушиб нижних конечностей. У пассажира ВАЗа врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рану левой щеки, перелом 10-го ребра, ушиб коленного сустава.

На этом же участке дороги через 15 минут после предыдущий аварии водитель ВАЗ 2105 не справился с управлением и врезался в стойку рекламной конструкции. Пострадали водитель и пассажир отечественного авто.

ДТП в Симферополе, в результате которого водитель ВАЗ 2105 не справился с управлением и врезался в стойку рекламной конструкции.

Кроме того, на полуострове произошли несколько массовых аварий. Так, в Симферопольском районе на трассе Симферополь-Бахчисарай в столкновении трех иномарок — BMW520I, Ford Mondeo, Nissan — пострадали четыре человека.

В Нижнегорском районе при осуществлении обгона автомобиль Renault Logan выехал за пределы дороги и перевернулся, в результате пострадали три человека.

В Бахчисарайском районе на автодороге Танковое — Оборонное автомобиль УАЗ Патриот также вылетел в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали три человека.

ДТП в Симферопольском районе на трассе Симферополь-Бахчисарай. в результате которого произошло столкновение трех иномарок — BMW520I, Ford Mondeo, Nissan.

В Евпатории при столкновении двух легковых автомобилей Subaru Forester и ВАЗ 21099 также травмированы три человека.

Тройное ДТП произошло в субботу и на трассе Симферополь-Феодосия. В столкновении автомобилей Opel Corsa, Ford Focus и Chevrolet Lanos пострадали три человека.

Также ГИБДД сообщает о двух ДТП, в каждом из которых пострадал один человек.