В Краснодарском крае пьяный пенсионер «заминировал» кафе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, накануне в полицию поступило заявление от мужчины о том, что в станице Тамань заминировано кафе.

Для проверки полученного сообщения по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой, сотрудники ФСБ.

Эвакуировать посетителей и персонал не пришлось, так как в заведении был выходной. Помещение общепита и прилегающая территория была тщательно осмотрена. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 66-летний мужчина, живущий недалеко от места происшествия. Выяснилось, что между пенсионером и работниками кафе недавно произошёл конфликт.

Подозреваемого с признаками алкогольного опьянения задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.