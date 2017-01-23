В Краснодарском крае пьяный пенсионер «заминировал» кафе
В Темрюке полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
В Темрюке полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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Для проверки полученного сообщения по указанному адресу выехала
Эвакуировать посетителей и персонал не пришлось, так как в заведении был выходной. Помещение общепита и прилегающая территория была тщательно осмотрена. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 66-летний мужчина, живущий недалеко от места происшествия. Выяснилось, что между пенсионером и работниками кафе недавно произошёл конфликт.
Подозреваемого с признаками алкогольного опьянения задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело.