36 незаконных мигрантов выдворят из Краснодарского края

17 женщин и 19 мужчин, большинство из которых являются гражданами Украины и Узбекистана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки документов. Мигранты приехали в Россию на заработки, не оформив необходимые документы, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

В результате суд вынес постановление об административном выдворении нелегалов на историческую родину, после чего они были доставлены в центр временного содержания нелегальных мигрантов в Гулькевичский район.

После приобретения билетов и подготовки документации все задержанные мигранты отправятся за пределы России.