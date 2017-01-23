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10:08 (мск), источник: Югополис

36 незаконных мигрантов выдворят из Краснодарского края

Судебные приставы Динского района препроводили в специализированный приёмник 36 нелегалов.

17 женщин и 19 мужчин, большинство из которых являются гражданами Украины и Узбекистана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки документов. Мигранты приехали в Россию на заработки, не оформив необходимые документы, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

В результате суд вынес постановление об административном выдворении нелегалов на историческую родину, после чего они были доставлены в центр временного содержания нелегальных мигрантов в Гулькевичский район.

После приобретения билетов и подготовки документации все задержанные мигранты отправятся за пределы России.

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