36 незаконных мигрантов выдворят из Краснодарского края
Судебные приставы Динского района препроводили в специализированный приёмник 36 нелегалов.
Судебные приставы Динского района препроводили в специализированный приёмник 36 нелегалов.
17 женщин и 19 мужчин, большинство из которых являются гражданами Украины и Узбекистана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки документов. Мигранты приехали в Россию на заработки, не оформив необходимые документы, сообщает
В результате суд вынес постановление об административном выдворении нелегалов на историческую родину, после чего они были доставлены в центр временного содержания нелегальных мигрантов в Гулькевичский район.
После приобретения билетов и подготовки документации все задержанные мигранты отправятся за пределы России.