Экс-директор двух воронежских фирм незаконно получил кредитов на 215 млн рублей

СКР завершил расследование уголовного дела против 44-летнего жителя Белгородской области. Его обвиняют в предоставлении заведомо ложных сведений при получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК) и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, директор двух воронежских организаций, которые занимались производством и реализацией с/х продукции, с августа 2012 по декабрь 2014 года предоставил ложные данные о деятельности организации.

«В результате незаконно получены кредиты на 215 млн рублей», — рассказали в СКР.

В июне 2013-го директор направил в налоговую инспекцию декларацию по возмещению НДС за последний квартал прошлого года. В ней он указал о якобы произведенной покупке оборудования для птицеводства на 29 млн рублей.

«Налоговая отказала в возмещении средств, — рассказали в Следственном комитете. — Произошло этого из-за выявленных недостоверных сведений».

Таким образом, мошенничество руководителю довести до конца не удалось. Отметим, уголовное дело составило 87 томов. На предприятие наложен арест на имущество, общая стоимость которого превышает 300 млн рублей. Дело рассмотрит суд.