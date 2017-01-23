Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Любители кофе живут дольше остальных
Возбуждено дело против россиян, поддержавших "Правый сектор"
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
Саакашвили винит РФ за свое фото "в кустах" на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
12Юбилей Ренаты Литвиновой
10:27 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Пострадавшего после опыта с порохом школьника перевели в обычную палату

По словам врачей, парень «родился в рубашке» — серьезных повреждений он не получил.

Юный химик, подорвавшийся при проведении лабораторных опытов дома, переведен в обычную палату. По словам близких школьника, его здоровью сейчас ничего не угрожает — врачи говорят, что парень «родился в рубашке». — Сам ходит, сам кушает, идет на поправку, следов от ожогов у него нет, — рассказал «Вестям» родственник мальчика.

Напомним, ЧП произошло по улице Жукова ночью 19 января. Молодой человек увлекался химией и проводил эксперименты с порохом. Во время очередного эксперимента порох сдетонировал. Родственники, находившиеся дома, вызвали скорую помощь. Подростка доставили в больницу. Первоначально у него были диагностированы ожоги лица, предплечий, а также рваные раны груди и рук.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу. Видео
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь