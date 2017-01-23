Пострадавшего после опыта с порохом школьника перевели в обычную палату

Юный химик, подорвавшийся при проведении лабораторных опытов дома, переведен в обычную палату. По словам близких школьника, его здоровью сейчас ничего не угрожает — врачи говорят, что парень «родился в рубашке». — Сам ходит, сам кушает, идет на поправку, следов от ожогов у него нет, — рассказал «Вестям» родственник мальчика.

Напомним, ЧП произошло по улице Жукова ночью 19 января. Молодой человек увлекался химией и проводил эксперименты с порохом. Во время очередного эксперимента порох сдетонировал. Родственники, находившиеся дома, вызвали скорую помощь. Подростка доставили в больницу. Первоначально у него были диагностированы ожоги лица, предплечий, а также рваные раны груди и рук.