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12:24 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе водитель BMW X5 снес столб

Авария с участием BMW X5 произошло минувшим днем в столичном секторе Буюканы, на улице В. Белинского.

Источник: Actualitati.md

По словам очевидцев, мужчина потерял контроль над управлением, после чего врезался в столб. Также свидетели утверждают, что на это все не закончилось. Водитель продолжил движение, пока не врезался в дерево.

На место происшествия прибыли полицейские, скорая помощь, а также сотрудники муниципального Управления электротранспорта, которым пришлось восстанавливать движение и электросети.

В результате троллейбусное сообщение на этом участке дороги было приостановлено.

К счастью в результате ДТП никто не пострадал.

По словам главы Управления электротранспорта Георге Моргоча, всего за неделю в Кишиневе упало 4 столба. Причиной тому стало постороннее вмешательство.

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