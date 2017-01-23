В Кишиневе водитель BMW X5 снес столб
Авария с участием BMW X5 произошло минувшим днем в столичном секторе Буюканы, на улице В. Белинского.
Авария с участием BMW X5 произошло минувшим днем в столичном секторе Буюканы, на улице В. Белинского.
По словам очевидцев, мужчина потерял контроль над управлением, после чего врезался в столб. Также свидетели утверждают, что на это все не закончилось. Водитель продолжил движение, пока не врезался в дерево.
На место происшествия прибыли полицейские, скорая помощь, а также сотрудники муниципального Управления электротранспорта, которым пришлось восстанавливать движение и электросети.
В результате троллейбусное сообщение на этом участке дороги было приостановлено.
К счастью в результате ДТП никто не пострадал.
По словам главы Управления электротранспорта Георге Моргоча, всего за неделю в Кишиневе упало 4 столба. Причиной тому стало постороннее вмешательство.