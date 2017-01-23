В историческом центре Самары микроавтобус столкнулся с грузовиком

В воскресенье, 22 января, около восьми часов вечера, по предварительным данным, в районе пересечения улиц Льва Толстого и Фрунзе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовой «Газели», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В ДТП пострадал один человек — 27-летняя девушка. По словам очевидцев, прибывшие на место происшествия врачи «скорой» после оказания помощи отвезли ее в лечебное учреждение.