Помощник прокурора ранил двух человек в ходе ссоры на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Старший помощник прокурора города Кировграда Свердловской области Юрий Латыпов из травматического пистолета ранил 18-летнего юношу и 17-летнею девушку во время конфликта в подъезде в одном из жилых домов в городе Верхняя Пышма. По данному факту следственным отделом Верхней Пышмв СК РФ и областной прокуратурой проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, вечером 20 января Латыпов, находясь в подъезде многоквартирного дома, вышел из квартиры на шум. После чего произошел бытовой конфликт между ним и группой молодых людей, среди которых была 17-летняя девушка.

«Сотрудник прокуратуры, получив в ходе конфликта телесные повреждения, применил зарегистрированное травматическое оружие, которое находилось у него с собой. В результате один из участников конфликта и несовершеннолетняя девушка получили телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы областного управления СК РФ, в тот же вечер все участники инцидента были доставлены в полицию.