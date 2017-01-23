Помощник прокурора ранил двух человек в ходе ссоры на Урале
Инцидент произошел в Верхней Пышме Свердловской области, сотрудник ведомства использовал травматическое оружие.
Инцидент произошел в Верхней Пышме Свердловской области, сотрудник ведомства использовал травматическое оружие.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Старший помощник прокурора города Кировграда Свердловской области Юрий Латыпов из травматического пистолета ранил 18-летнего юношу и 17-летнею девушку во время конфликта в подъезде в одном из жилых домов в городе Верхняя Пышма. По данному факту следственным отделом Верхней Пышмв СК РФ и областной прокуратурой проводится проверка, сообщили в
По предварительным данным, вечером 20 января Латыпов, находясь в подъезде многоквартирного дома, вышел из квартиры на шум. После чего произошел бытовой конфликт между ним и группой молодых людей, среди которых была 17-летняя девушка.
«Сотрудник прокуратуры, получив в ходе конфликта телесные повреждения, применил зарегистрированное травматическое оружие, которое находилось у него с собой. В результате один из участников конфликта и несовершеннолетняя девушка получили телесные повреждения», — уточнили в
По данным
«Следователем СК РФ по данному факту устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении трех участников инцидента (пострадавших от выстрела, а также сотрудника прокуратуры) проводятся