СОБР взял штурмом квартиру с пьяной компанией во Владивостоке

Ночью в отдел полиции Советского района Владивостока поступило сообщение о преступлении — неизвестные в доме на ул. Чкалова ударили ножом мужчину. Пострадавшего госпитализировали. На место выехала следственно-оперативная группа.

Вскоре выяснилось, что подозреваемые закрылись в одной из квартир. Несмотря на требования полицейских, злоумышленники отказались открыть дверь. Для задержания на место прибыли бойцы специального отряда быстрого реагирования приморского Управления Росгвардии. Предупредив об ответственности за неповиновение требованиям сотрудников полиции, бойцы СОБР при помощи спецустройства вскрыли дверь и проникли в помещение.

В квартире находились двое мужчин и две женщины, все они были сильно пьяны. Правонарушителей доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.