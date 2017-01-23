Молодого мужчину подозревают в убийстве иркутянки, пропавшей в начале января
В Иркутске задержан подозреваемый в убийстве женщины.
В Иркутске задержан подозреваемый в убийстве женщины.
В Иркутске 24-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства 34-летней женщины, тело которой с множественными
Следственными органами СУ СК России по Иркутской области 24-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.