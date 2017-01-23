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11:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Молодого мужчину подозревают в убийстве иркутянки, пропавшей в начале января

В Иркутске задержан подозреваемый в убийстве женщины.

В Иркутске 24-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства 34-летней женщины, тело которой с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и рук обнаружили правоохранители 20 января 2017 года в подполье частного дома по ул. Загоскина. Как сообщает 23 января пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, женщина ушла из дома 11 января и не вернулась, после чего супруг заявил о её исчезновении. Следователи СКР установили, что на протяжении нескольких дней она распивала спиртные напитки со своими знакомыми. В какой-то момент обвиняемый завладел её ювелирными украшениями и нанес ей множественные ножевые ранения. Вместе с товарищем он спрятал тело погибшей, замыл следы убийства, золото они сдали в ломбард.

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области 24-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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