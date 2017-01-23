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11:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Домашний арсет для замглавы МУГИСО могут продлить

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января, ИА УралПолит.Ru. Четвертое следственное управление СКР ходатайствует о продлении домашнего ареста замглавы МУГИСО Артему Богачеву.

Соответствующее заявление будет рассмотрено Ленинским районным судом Екатеринбурга 24 января, сообщили «УралПолит.Ru» в аппарате суда.

Замглавы МУГИСО, как и его руководитель Алексей Пьянков, и его второй заместитель Константин Никаноров были задержаны 26 апреля. Перед этим дома у Пьянкова и его заместителей прошли обыски, которые провели сотрудники Четвертого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ при поддержке УФСБ.

По версии следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн рублей за «общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю» дома на улице Репина, который министерство выкупало в рамках подготовки к ЧМ по футболу.

Первоначально по решению суда Пьянков и Богачев находились под арестом, затем мера пресечения была изменена на домашний арест. В ноябре Алексей Пьянков вышел из-под домашнего ареста под залог в 2 млн рублей.

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