Член омской группировки убийц просит о смягчении режима

В декабре в Октябрьском районном суде Омска зарегистрировали заявление заключенного Романа Шатохина. Слушание должно состояться на этой неделе. Шатохин просит сменить место отбытия наказания. Вероятно, в случае победы Шатохину могут дать общий режим. Насколько известно «СуперОмску», долгов перед потерпевшими у него нет. Однако за преступником числится долг перед государством за услуги адвоката.

Романа Шатохина, члена преступной группы, приговорили в первой половине 2010 года. Мужчине дали 11 лет колонии строгого режима. В 2010 году уголовное дело против Шатохина и его товарища Олега Насырина много обсуждали. У Насырина была подруга, которую избивал брат. Дама дала ключи от их общей (с братом) квартиры Насырину, чтобы тот приструнил родственника. Насырин взял на помощь Шатохина. Мужчины вошли в квартиру с ножом и молотком. Над братом девушки долго издевались. Сначала молодые люди били парня молотком по ногам. Затем множество раз втыкали нож в голову и горло.