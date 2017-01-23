В Башкирии водители помогли застрявшим в снегу на трассе дальнобойщикам
В соцсеть попало видео, как несколько человек вытаскивают застрявшие в снегу тяжелые фуры.
В соцсеть попало видео, как несколько человек вытаскивают застрявшие в снегу тяжелые фуры.
Показательным примером для них стал поступок водителей из Башкирии, которые не оставили в беде два тяжелых грузовика. По словам автора видео, ЧП произошло на трассе
К спасению фур подключились множество водителей, и судя по видео, им удалось выручить незадачливых дальнобойщиков.