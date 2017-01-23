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11:11 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии водители помогли застрявшим в снегу на трассе дальнобойщикам

В соцсеть попало видео, как несколько человек вытаскивают застрявшие в снегу тяжелые фуры.

Показательным примером для них стал поступок водителей из Башкирии, которые не оставили в беде два тяжелых грузовика. По словам автора видео, ЧП произошло на трассе Уфа-Сибай.

К спасению фур подключились множество водителей, и судя по видео, им удалось выручить незадачливых дальнобойщиков.

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