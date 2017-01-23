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11:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани очевидцы избили пьяного водителя, сбившего женщину и ребенка

В результате происшествия 4-летний мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Казани нетрезвый водитель наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили ИА «Татар-информ» в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Происшествие случилось накануне в 5 часов вечера на улице Чуйкова. Нетрезвый 32-летний водитель «Лады» 14-й модели напротив дома № 66 не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 4-летнего мальчика, который переходил дорогу с матерью. В результате наезда ребенок был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Отметим, что на месте происшествия завязалась драка. Очевидцы ДТП набросились с кулаками на нетрезвого водителя.

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