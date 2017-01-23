СК: в Багратионовском районе убили двоих пенсионеров
По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний мужчина.
По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний мужчина.
В поселке Приграничное Багратионовского района убиты двое пенсионеров. Об этом в понедельник утром «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
Тела пожилых мужчин и женщины были найдены у них дома. По подозрению в совершении убийства задержан 26-летний житель этого же поселка. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Проводится расследование.