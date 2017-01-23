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11:21 (мск), источник: БЕЛТА

Минский школьник травмирован упавшей с крыши сосулькой

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский школьник травмирован упавшей с крыши сосулькой, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел днем 16 января на ул. Лещинского. С кровли здания контрольного пункта учета тепла «Минсккоммунтеплосети» упала наледь. Ученик 6-го класса минской гимназии был доставлен в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии с ушибом головы. После осмотра и наложения шва ребенок отпущен домой.

Сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме поднималась тема содержания территорий в зимний период. Создана рабочая группа, которая проводит мониторинг ситуации, анализ работы городских служб. Особое внимание уделяется очистке пешеходных связей, крыш, входов в здания.

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