Минский школьник травмирован упавшей с крыши сосулькой

Инцидент произошел днем 16 января на ул. Лещинского. С кровли здания контрольного пункта учета тепла «Минсккоммунтеплосети» упала наледь. Ученик 6-го класса минской гимназии был доставлен в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии с ушибом головы. После осмотра и наложения шва ребенок отпущен домой.

Сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме поднималась тема содержания территорий в зимний период. Создана рабочая группа, которая проводит мониторинг ситуации, анализ работы городских служб. Особое внимание уделяется очистке пешеходных связей, крыш, входов в здания.