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11:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Как снег на голову: улица Шелеста в Хабаровске ушла под воду

Последствия аварии в настоящее время устраняют специалисты.

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Проезжая часть на улице шелеста в Хабаровске оказалась сегодня по колено в воде. Течь ликвидировали, в настоящее время рабочие занимаются восстановлением благоустройства на этом участке, сообщила корр. ИА AmurMedia пресс-секретарь МУП Хабаровска «Водоканал» Наталья Вольгушева.

Видео с ушедшей под воду улицей Шелеста появилось в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Мимо подтопленной дороги не прошли и завсегдатаи Всемирной паутины.

«Что это за потоп?», «Ужас», «Тепленькая рванула», «Надо ехать купаться», «Чего несете, холодная вода течет», «Интересно, как вечером ехать до дома», «Там уже началась жесть», — прокомментировали интернет-пользователи.

Как выяснилась, течь специалисты устранили, над последствиями же потопа рабочим придется основательно «попотеть».

— По предварительной информации, на улице Шелеста была течь из колодца, в котором находится пожарный гидрант. Ее оперативно ликвидировали, в настоящее время на этом участке специалисты занимаются восстановлением благоустройства. Рабочие расчищают дорогу, — сказала Наталья Вольгушева.

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