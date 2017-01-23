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11:37 (мск), источник: Новости Перми

В Чусовом осудили двух грабителей банка

Два уголовника в возрасте 33 и 28 лет признаны виновными в ограблении одного из финансовых учреждений Чусового. Оба отправятся в колонию строгого режима.

В июне 2016 года в банк зашел неизвестный. Угрожая сотруднице предметов, похожим на пистолет, он потребовал отдать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина открыла ящик кассового аппарата, откуда злоумышленник забрал 107 450 рублей. Потом он скрылся с места преступления вместе с соучастником, задачей которого было наблюдать за обстановкой снаружи.

После сотрудники банка вызвали полицию. Опросив потерпевшую, стражи порядка получили внешние приметы нападавшего, которые сразу же были переданы всем патрульным экипажам.

Вскоре преступники были найдены. Выяснилось, что два пермяка специально приехали в Чусовой, чтобы ограбить банк. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело, часть похищенных денег изъята.

Суд признал граждан виновными. 33-летний пермяк проведет в колонии строгого режима 6,5 лет. 28-летний — шесть лет и пять месяцев. Каждый из них должен будет заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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