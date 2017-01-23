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11:38 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале будут судить чиновника за аварийный дом, предоставленный сироте

Бывший руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый без осмотра принял в муниципальную собственность частный дом, не соответствующий требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. За дом выплатили 878 тыс. рублей и предоставили его нуждающимся по программе предоставления жилья детям-сиротам.

В результате был предоставлен дом без ванны, туалета, канализации, водоснабжения и межкомнатных дверей.

Добавим, что обвиняемый вину признал полностью.

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