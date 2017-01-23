Два омских экс-бизнесмена за похищение 30 миллионов получили по 7 лет тюрьмы

Октбярьский районный суд вынес приговор двум бизнесменам, которых обвиняют в разбое и мошенничестве, причем совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, двое мужчин в июне 2014 года на улице Масленникова напали на омича за рулем дорогой иномарки «Infiniti FX35» и украли авто.

Пострадавший около года боялся обращаться в правоохранительные органы, опасаясь мести. Мужчина сообщил в полицию лишь в июле 2015 года, и уже в этом же месяце преступников удалось задержать. Ими оказались 28-летний предприниматель и 35-летний директор юридической фирмы, они оба были ранее судимы.

Как уже писал портал Om1.ru, машина «Инфинити» ранее принадлежала одному из предпринимателей. Ее бывший 28-летний владелец в 2013 году использовал автомобиль в качестве залога для займа у трех человек и кредита в банке. После этого мужчина продал машину, а деньги, разумеется, не вернул. Во время следствия выяснилось, что за плечами у бизнесменов еще несколько преступлений. Так, например, соучастники в 2014 году украли внедорожник «Toyota Land Cruiser», оформили по поддельным документам в собственность нежилую недвижимость площадью 300 квадратных метров и стоимостью в 14 миллионов рублей, а так же похитили 8 миллионов рублей у омского бизнесмена.

За время следствия была собрана внушительная доказательная база, включающая 70 свидетельских показаний, результаты 14 очных ставок, изъятые поддельные документы и другие доказательства.

Ущерб, причиненный бывшими предпринимателями, составил более 30 миллионов рублей. Для его возмещения были арестованы дорогие автомобили «Infiniti FX35» и «Toyota Land Cruiser».