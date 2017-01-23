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11:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Жизнь убитого в Алматы мальчика мачеха оценила в 100 тысяч тенге

По делу о похищении и убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы из Алматы проходят пятеро подозреваемых, в том числе его сводные брат и сестра, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

37-летняя мачеха мальчика из-за ссор с мужем и свекровью решилась на похищение ребенка. Женщина из Шымкента вызвала своего 22-летнего сына от первого брака, который прибыл в Алматы с другом. Она обещала обоим заплатить 100 тыс тенге. В деле также фигурирует ее 20-летняя дочь от первого брака.

«Знакомый задержанной А., а также ее дочь 1997 г. р. и сын 1995 г. р. с другом долгое время следили за Оркеном. Они знали, когда мальчик выходит из школы, а 19 января он вышел с уроков в 13:40. Они предлагают его подвести домой, ребенок соглашается, так как узнает знакомые лица. Соучастники сразу же везут его на заранее арендованную дачу, где немедленно расправляются с ним. Это подтверждает и предварительная медэкспертиза — смерть наступила ближе к вечеру», ― рассказала руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

По ее словам, мальчик был задушен и ему нанесено множество колото-резанных ранений. С целью сокрытия следов преступления они закопали тело в подвале съемной дачи. Сейчас все пятеро задержаны, водворены в изолятор временного содержания, они будут представлены суду для избрания меры пресечения в период досудебного расследования, пояснили в ДВД.

В настоящее время полиция проводит расследование по двум статьям «Похищение человека» и «Убийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, 11-летний учащийся шестого класса Оркен Азаматулы 19 января вышел из школы и пропал без вести. Заявление в полицию об исчезновении мальчика его бабушка написала вечером того же дня.

Минувшей ночью тело Азаматулы Оркена было обнаружено в подвальном помещении одной из дач Наурызбайского района.

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