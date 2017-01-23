Жизнь убитого в Алматы мальчика мачеха оценила в 100 тысяч тенге
По делу о похищении и убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы из Алматы проходят пятеро подозреваемых, в том числе его сводные брат и сестра, передает ИА «NewTimes.kz».
По делу о похищении и убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы из Алматы проходят пятеро подозреваемых, в том числе его сводные брат и сестра, передает ИА «NewTimes.kz».
37-летняя мачеха мальчика
«Знакомый задержанной А., а также ее дочь 1997 г. р. и сын 1995 г. р. с другом долгое время следили за Оркеном. Они знали, когда мальчик выходит из школы, а 19 января он вышел с уроков в 13:40. Они предлагают его подвести домой, ребенок соглашается, так как узнает знакомые лица. Соучастники сразу же везут его на заранее арендованную дачу, где немедленно расправляются с ним. Это подтверждает и предварительная медэкспертиза — смерть наступила ближе к вечеру», ― рассказала руководитель
По ее словам, мальчик был задушен и ему нанесено множество
В настоящее время полиция проводит расследование по двум статьям «Похищение человека» и «Убийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица группой лиц по предварительному сговору».
Напомним, 11-летний учащийся шестого класса Оркен Азаматулы 19 января вышел из школы и пропал без вести. Заявление в полицию об исчезновении мальчика его бабушка написала вечером того же дня.
Минувшей ночью тело Азаматулы Оркена было обнаружено в подвальном помещении одной из дач Наурызбайского района.