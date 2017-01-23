Суд проверит законность продления ареста диверсантам, задержанным в Крыму

«Апелляционные жалобы защиты обвиняемых Захтея и Панова назначены к рассмотрению на 24 января в Мосгорсуде», — сказал пресс-секретарь.

В августе ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсий задержаны семь человек.

Как отмечала ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов, который дает признательные показания. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.

Украинские власти отвергают любые обвинения и называют это провокацией.