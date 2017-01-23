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11:41 (мск), источник: Новости Перми

В ледовом городке ребенок получил двойной перелом руки

Восьмилетний школьник играл в «чашке-ловушке», когда на него спрыгнула девочка. В самом городке мальчику не оказали медицинскую помощь, так как врачей на территории «Эко-сада» нет.

В ледовом городке «Эко-сад» был травмирован ребенок. Восьмилетний мальчик играл в «чашке-ловушке», и на него спрыгнула девочка. Школьник почувствовал сильную боль в руке.

Как сообщает «Рифей», мама мальчика сначала обратилась к охраннику, чтобы узнать, где медики. Однако оказалось, что на территории «Эко-сада» нет врачей. Тогда ребенка отвезли в больницу, где у него был диагностирован двойной перелом руки.

Руководители городка отмечают, что в правилах прописано, что посетители сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье.

 — В случае возникновения травмы, и это прописано в правилах, посетитель должен обратиться либо к администраторам ледовых объектов, либо к представителям частного охранного предприятия. Эти специалисты ведут пострадавшего в наш штаб, который называется «администрация городка», на котором работает комендант. Комендантская служба оборудована всеми необходимыми средствами первой помощи, — сказала директор агентства социокультурных проектов Екатерина Аскарова.

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В ледовом городке ребенок получил двойной перелом руки
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