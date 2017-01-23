В ледовом городке ребенок получил двойной перелом руки

В ледовом городке «Эко-сад» был травмирован ребенок. Восьмилетний мальчик играл в «чашке-ловушке», и на него спрыгнула девочка. Школьник почувствовал сильную боль в руке.



Как сообщает «Рифей», мама мальчика сначала обратилась к охраннику, чтобы узнать, где медики. Однако оказалось, что на территории «Эко-сада» нет врачей. Тогда ребенка отвезли в больницу, где у него был диагностирован двойной перелом руки.

Руководители городка отмечают, что в правилах прописано, что посетители сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье.

— В случае возникновения травмы, и это прописано в правилах, посетитель должен обратиться либо к администраторам ледовых объектов, либо к представителям частного охранного предприятия. Эти специалисты ведут пострадавшего в наш штаб, который называется «администрация городка», на котором работает комендант. Комендантская служба оборудована всеми необходимыми средствами первой помощи, — сказала директор агентства социокультурных проектов Екатерина Аскарова.